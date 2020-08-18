14 وظيفة شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

2020-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الطيران المدني ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مقيم طب الطيران.

– أخصائي كتابة تقارير.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– أخصائي عوائق الطيران.

– أخصائي أنظمة طيران.

– أخصائي أدلة طيران.

– مفتش تصميم إجراءات الطيران.

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– أخصائي بيئة.

– محلل أعمال.

– مفتش عمليات طيران.

– أخصائي سلامة.

– أخصائي سلامة المطارات.

– مدير دليل الطيران السعودي.

– أخصائي حوادث ووقائع الطيران.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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