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20 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا العربية للتأمين

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2020-08-18

20 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا العربية للتأمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين عن توفر (20) وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فما دون، من حديثي التخرج ولذوي الخبرة في كل من (الرياض، جدة، الخبر) وفق المسميات التالية:

1 – مسؤول حساب رئيسي لرعاية العملاء – Sr. Officer Key Account Customer Care

بكالوريوس إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة

معرفة جيدة في خدمات العملاء ومهارات في التفاوض

2 – مسؤول أول إدارة علاقات الشركة – Manager, Corporate Relationship Management

درجة البكالوريوس في العلاقات العامة، إدارة الأعمال، التسويق

خبرة 3 سنوات في المبيعات الميدانية.

3 – أخصائي تطوير أتمتة العمليات الروبوتية Specialist- RPA Development

بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، برمجيات، تقنية معلومات، نظم معلومات

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خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

4 – مسؤول أول رعاية العملاء المميزين – Sr. Officer – VIP Care

بكالوريوس إدارة أعمال، علاقات عامة، تسويق

خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء أو في المكاتب الأمامية.

5 – مسؤول أول تطوير الأعمال الجديدة – Senior Officer, New Business Development

درجة البكالوريوس في التأمين، إدارة الأعمال، المالية

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

6 – مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales – العدد 15 وظيفة

درجة البكالوريوس في التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات، التأمين

7 – مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales

درجة البكالوريوس في التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات، التأمين

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ).



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