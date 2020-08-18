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2020-08-18 22 وظيفة شاغرة لدى مجموعة سدر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن توفر 22 وظيفة شاغرة ، للعمل في مدينة الخرج لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وفق المسميات التالية: 1 – مدير مشروع – عدد 1 وظيفة . بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة . مع ماجستير – إدارة النفايات، علوم البيئة .

خبرة لا تقل عن 10 سنوات وشهادة – PMP .. 2 – نائب مدير مشروع – عدد 1 وظيفة . درجة البكالوريوس 3 – مدير عمليات – عدد 1 وظيفة . Advertisements بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة .

دورة في إدارة المشاريع

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع نظافة مدن عالمية. 4 – مشرف منطقة – عدد 6 وظائف . الثانوية العامة

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة. 5 – مراقب مسار – عدد 11 وظيفة . الثانوية العامة

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة. 6 – مشغل محطة انتقالية – عدد 1 وظيفة . دبلوم متوسط

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التشغيل

إجادة القراءة والكتابة. 7 – ضابط اتصال – عدد 1 وظيفة . المزايا – رواتب مغرية – بدل سكن – بدل مواصلات – تأمين طبي – حوافز أخرى . للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الإعلان ( اضغط هنــا )



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