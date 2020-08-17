وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

2020-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول إدارة المواهب (الرياض).

– أخصائي شريك الأعمال المالية (الجبيل).

– رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

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– منسق الخدمات الإدارية/ السفر (الجبيل).

– مستشار رئيسي إستراتيجية عمليات الدمج والاستحواذ (الرياض).

– مهندس مراقبة عمليات الصيانة (الجبيل).

– مخطط الصيانة (جازان).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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