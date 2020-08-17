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2020-08-17 #وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية، ومستشفى الدرعية. تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية: وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي أشعة ثانٍ. Advertisements – أخصائي مختبر ثانٍ. – صيدلي ثانٍ. – أخصائي رعاية تنفسية. التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية: وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)



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