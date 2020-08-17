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#وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الإحصائيات والمنشورات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الإحصاء، أو علوم البيانات، أو نظم المعلومات، أو الرياضيات)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– مدير المالية والمحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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