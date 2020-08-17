وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك

2020-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي شريك أعمال الموارد البشرية”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

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شروط وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف إدارية شاغرة في نادك:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في نادك، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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