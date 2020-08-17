وظائف شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية

2020-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “أخصائي دراسات عليا”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وأبها.

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شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأبرزت الهيئة أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات :(الترجمة، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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