وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي

2020-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الجبيل العام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك فهد التخصصي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار التدقيق الداخلي.

– مستشار تدقيق نظم المعلومات.

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– استشاري الطب الباطني.

– استشاري طب الطوارئ.

– طبيب نائب طوارئ.

– فني صيدلة (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف مستشفى الملك فهد التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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