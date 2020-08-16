وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد

2020-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد:

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محاسب أول.

– محاسب.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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