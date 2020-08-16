وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2020-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير الإنشاءات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء).

– مدير مشروع: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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