وظائف قيادية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

2020-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير توصيل خدمات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير عمليات أمن تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (أمن تقنية المعلومات، تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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