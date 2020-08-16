وظائف شاغرة لدى شركة ندى في 3 مدن

2020-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة ندى:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– موظف إداري (جدة).

– مشرف مبيعات (الخبر، وخميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة ندى:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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