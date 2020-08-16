- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج:
وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– باحث أول محتوى رقمي.
– اختصاصي أول علاقات مستهلكين.
– محلل هندسي.
– محلل أول هندسي.
– باحث أول خدمة عملاء.
– اختصاصي أنظمة وشبكات.
– اختصاصي أول (مالي/ محاسب).
– اختصاصي أول هندسي.
– اختصاصي هندسة سلامة.
– اختصاصي أول هندسة سلامة.
التقديم على وظائف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.