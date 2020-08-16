وظائف شاغرة : فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة لاكتيل احدي شركات لاكتاليس للحلاوة

تعلن شركة لاكتيل احدي شركات مجموعة لاكتاليس للحلاوة، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من مندوبين وعمال وسائقين والمين مخزن، بمرتبات مجزية، للعمل بفروع الشركة بـ ” قليوب – العاشر من رمضان – برج العرب بالإسكندرية – طنطا” ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-

وظائف شركة لاكتيل

مطلوب أمين مخزن، ويشترط مؤهل عالى بكالريوس تجارة، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال الأغذية المبردة والحلويات، وان لا يزيد السن عن 37 سنة، للعمل بفرع الشركة بقليوب. مطلوب مندوبين مبيعات، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة، خريجين، وان لا يزيد السن عن 36 سنة، للعمل بفرع الشركة بقليوب والعاشر من رمضان. مطلوب عمال مخازن، مؤهلات متوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، والعمل بفرع الشركة بقليوب. مطلوب سائقين رخصة مهنية درجة ” ثالثة و ثانية و أولي ” ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة خريجين، وان يكون حاصل على رخصة مهنية، وان لا يزيد السن عن 37 سنة، للعمل بفروع الشركة ببرج العرب بالإسكندرية وطنطا والعاشر من رمضان.

وظائف آخري:

وللراغبين تقدم الشركة مرتبات مجزية ومواصلات من والى الشركة، و وجبات، والعمل 8 ساعات، وللتقدم لشغل الوظائف من خلال ملئ الاستمارة الخاصة بالشركة بالرابط التالي ” وظائف شركة لاكتيل “