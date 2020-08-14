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2020-08-14 #وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة: وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – سائق معدة خفيف. – محضر/ صانع الشاي. – مقدم خدمة (عدد وظيفتين). – مشرف التموين. – مشرف التدبير المنزلي والغسيل. – مسؤول جودة الصحة والسلامة والبيئة. – أمين المخزون. – مساعد متجر. – طباخ. Advertisements – مساعد مطبخ. – فني نجارة. – منظف. – طباخ/ شيف معجنات. – رئيس الطباخين. – طباخ/ شيف مأكولات عربية. – جزار. – مساعد طباخ. – مشرف صيانة وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. التقديم على وظائف شركة السيف القابضة: وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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