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غرفة الرياض تطرح 94 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (94) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة السلام لصناعة الطيران.
– زهرة الربيع.
– شركة رواة الغذاء.
– شركة رود.
– شركة توكيلات الجزيرة للسيارات.
– شركة ابتك السعودية العربية.
تفاصيل وظائف غرفة الرياض:
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:
– إدارة مواد.
– سكرتارية تنفيذية.
– محاسبة.
– تسويق.
– ممثل مبيعات.
– منسق زهور.
– تنفيذي مبيعات.
– تقنية معلومات.
– مدير قطع غيار.
– ميكانيكي سيارات.
– منسق تسويق.
– منسق مبيعات.
– تنفيذي مبيعات (نساء).
– ممثلة مبيعات.
– منسقة زهور.
– مشرفة معرض.
– تقنية معلومات (نساء).
– سكرتارية.
– منسقة تسويق.
– منسقة مبيعات.
التقديم على وظائف غرفة الرياض:
وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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