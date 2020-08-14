وظائف شاغرة : برواتب مجزية | وظائف سائقين للعمل بكبرى الشركات

نستمر في تقديم أحدث الوظائف الشاغرة والمنشورة بكبرى الصحف المصرية والعربية لكافة المؤهلات، وذلك من خلال خدمة الوظائف الخالية المقدمة من مصر فايف، ونستعرض الآن عدد من الوظائف الشاغرة من سائقين درجة أولي وثانية وثالثة، للعمل فورا بكبرى الشركات والمصانع، برواتب مجزية. وظائف سائقين درجة ” أولى وثانية وثالثة “:- مطلوب سائقين رخصة مهنية للعمل بمدرسة دولية بالتجمع الخامس براتب 2750 جنية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية : 01099492130 – 01210512394

مطلوب لشركة بالدقي سائقين رخصة خاصة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، تليفون : 01202988816

مطلوب لشركة مقاولات كبرى بالعبور سائقين جريدر و لوادر و فناشر وسيارات نقل، ويشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات، و للتواصل : 01011162231

مطلوب لشركة سياحية كبرى سائقين رخصة مهنية، أولى وثانية، بمرتبات مجزية وتأمينات وحوافز، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01224784852 وظائف آخري: تعلن شركة تجارية كبرى عن حاجتها إلى سائقين رخصة مهنية، ويفضل قاطني المعادي وضواحيها، براتب مجزي وعمولة، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01115185087 – 01005493271 – 01153854544

تعلن شركة صيانة أجهزة منزلية عن حاجتها إلى سائقين للعمل فورا، رخصة خاصة ومهنية، للعمل بمقر الشركة باخر جسر السويس، ويفضل ساكني مدينة السلام وجسر السويس وضواحيها، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01200094825

مطلوب سائقين للعمل بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، للعمل فورا بشركة تجارية كبرى بـ 3 شارع الصبح متفرع من شارع الهرم أمام قسم الطالبية، للتواصل تليفون: 01152411415 – 01003770111

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