وظائف شاغرة : إعلانات وظائف الوسيط الجمعة 14/8/2020

نقدم لكافة متابعي مصر فايف، جديد إعلانات وظائف الوسيط الأسبوعية، في عددها الجمعة 14 أغسطس 2020، وذلك لما تتضمنه من مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض بعض أهم هذه الوظائف الشاغرة لليوم الجمعة 14/8/2020.

فقد تضمنت جريدة الوسيط اليوم عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا بالإضافة إلى حملة الشهادات الابتدائية والإعدادية من عمال إنتاج وعمال نظافة و حرفيين و فنيين في مختلف التخصصات وسائقين ومدرسين ومهندسين وسكرتارية و وظائف إدارية ومحاسبين وموظفين استقبال وكول سنتر وغيرها من الوظائف المنشورة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة .

وظائف آخري:

إعلانات وظائف الوسيط الجمعة 14/8/2020

وظائف خالية بمركز خدمة سيارات معتمد. وظائف خالية بشركة السمايا اليكترونكس بالمنطقة الحرة. مطلوب فنيين وسائقين للعمل بشركة مستلزمات طبية بالسادس من أكتوبر. مطلوب سكرتارية لمؤسسة قانونية بالدقي. وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى. مطلوب محاسبين للعمل بشركة مقاولات ببنى سويف. مطلوب فنيين للعمل فورا بشركة إلكترونيات. مطلوب اصطاف كامل لسلسلة مطاعم سياحية. وظائف خالية بشركة تكييف كبرى. مطلوب سائقين لشركة مستلزمات طبية بمدينة السادس من أكتوبر. وظائف خالية بمصنع للانترلوك لجميع المؤهلات.

و نستعرض الآن بالصور عدد من إعلانات الوظائف المنشورة بجريدة الوسيط الجمعة 14/8/2020 على مصر فايف.

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