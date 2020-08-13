وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

2020-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والقصيم.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أمين المخزون (الرياض).

– منسق مبيعات (القصيم).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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