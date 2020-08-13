وظائف هندسية شاغرة في الخطوط السعودية

2020-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “هندسة وصيانة الطائرات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة الطيران.

– هندسة الفضاء.

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– هندسة إلكترونيات الطيران.

– الهندسة الصناعية.

– السلامة الصناعية.

– سلامة الطيران.

– إدارة الجودة.

– إدارة الطيران.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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