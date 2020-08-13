وظائف شاغرة بهيئة التدريس في جامعة الإمام

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجة كلية أصول الدين في الجامعة لمتعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ في شطري الطلاب والطالبات.

شروط وظائف جامعة الإمام

١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

٢- أن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا.

٣- أن يكون حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصص شرعي.

٤- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا في آخر مؤهل دراسي.

٥- أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع مراحل الدراسة.

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ودعت الجامعة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط إرسال المتطلبات الآتية على العناوين التالية:

١. قسم القرآن وعلومه: [email protected]

٢. قسم السنة وعلومها: [email protected]

٣. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة: [email protected]

وحثت الجامعة المتقدمين إلى إرسال المتطلبات الآتية:

خطاب بطلب التعاون.

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من الوثائق العلمية.

السيرة الذاتية.

علمًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات ٢٦ / ١٢ / ١٤٤١هـ.

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