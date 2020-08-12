وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

2020-08-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مساعد علم الأمراض التشريحي: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص علم الأمراض التشريحي.

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– فني ثاني صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة.

– صيدلي ثاني: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الصيدلة.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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