وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ياسرف

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

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– معالج المحاسبة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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