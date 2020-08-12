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2020-08-12 #وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – منسق إداري ثاني (الرياض). – سكرتير أول (الرياض). – سكرتير ثاني (الرياض). – كبير السكرتاريين (الرياض). Advertisements – كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي (الرياض). – مهندس أجهزة طبية ثانٍ (الرياض). – أخصائي العلاج بالأشعة (جدة). – استشاري تخدير مشارك (جدة). – استشاري مشارك عناية الأطفال (جدة). – كبير المنسقين الفنيين لبرنامج الطب الاتصال (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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