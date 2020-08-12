وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

2020-08-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول المخاطر التنظيمية (للسعوديين): درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد).

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– مدير المخاطر التشغيلية (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والتجارة، والاقتصاد، والمحاسبة).

– مدير مخاطر التكنولوجيا: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، هندسة الحاسوب، نظم المعلومات، أمن الحاسوب).

– منسق دعم المشروع (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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