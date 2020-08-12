وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 4 مدن

2020-08-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، والدمام، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس إدارة العقود والخدمات الإدارية (الرياض).

– أخصائي المبيعات المباشرة (الجبيل).

– منسق الطلبات (الجبيل).

– مستشار أول الأداء والمكافآت (الرياض).

– أخصائي إدارة العقود/ الخدمات والمشاريع (الجبيل).

– مدقق داخلي (الرياض).

– مدير العمليات الفنية وتحسين الأداء (جازان).

– مشرف خدمة العملاء (الدمام).

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– مدير إدارة المشاريع (جازان).

– أخصائي مركز البيانات (الرياض).

– مهندس أول كهربائي (جازان).

– مشرف أول الأجهزة والصيانة (جازان).

– أخصائي أول تطبيقات تقنية المعلومات (الجبيل).

– أخصائي أول مركز البيانات (الجبيل).

– مهندس ثالث كهربائي (الجبيل).

– أخصائي ثاني كهربائي (عدد وظيفتين/ الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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