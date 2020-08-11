وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في عدة مدن

2020-08-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مستشار مبيعات التمويل العقاري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وصبيا، ونجران، والخبر، وخميس مشيط، والجبيل، وجازان، وجدة، والدمام، وعرعر، والطائف، والباحة، والأحساء، وأبو عريش، وأبها، والباحة).

شروط وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

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التقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2020.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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