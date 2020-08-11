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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.
تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).
– مشرف فني التسليح/ التايفون (الطائف).
– مشرف فني إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).
– فني صيانة (الرياض).
– أخصائي أول توريد (الرياض).
التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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