وظائف هندسية شاغرة في شركة نوماك

2020-08-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

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– مشرف أول السلامة والصحة المهنية: درجة البكالوريوس في تخصص السلامة، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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