15 وظيفة تقنية للجنسين بـ الشؤون البلدية والقروية عبر تمهير

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 15 وظيفة تقنية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بمدينة الرياض، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس حاسب آلي (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (تقنية المعلومات).

– الوصف التدريبي (دراسة معدات ونظم أجهزة الحاسوب، وتصميمها، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة).

2- مهندس تقنية المعلومات:

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة حاسب).

– الوصف التدريبي (تطوير البنية الأساسية لشبكة تقنية المعلومات للنظم الجديدة وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم).

3- مهندس قاعدة بيانات (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة حاسب).

– الوصف التدريبي (تطوير البنية الأساسية لقاعدة بيانات النظم الجديدة وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم).

4- أخصائي أمن بيانات (العدد 10 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة حاسب).

– الوصف التدريبي (دعم أمن البيانات لنظم وشبكات معلومات الشركة، وتحليل الثغرات الأمنية المحتملة، وإصلاح النظم والشبكات وتقويتها).

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/11م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2020/09/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مهندس حاسب آلي (وظيفتان):

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2- مهندس تقنية المعلومات:

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3- مهندس قاعدة بيانات (وظيفتان):

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4- أخصائي أمن بيانات (العدد 5 وظائف):

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5- أخصائي أمن بيانات (العدد 5 وظائف):

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