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2020-08-11 19 وظيفة صحية وطبية على برنامج التشغيل الذاتي بـ جامعة القصيم متابعات الخليج 365 - القصيم أعلنت جامعة القصيم مُمثلة في المدينة الطبية توفر 19 وظيفة صحية وطبية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف الصحية:

1- أخصائي مختبر.

2- صيدلي.

3- أخصائي أشعة.

4- أخصائي خدمات طبية طارئة.

5- أخصائي تعقيم طبي.

6- أخصائي فيزيائي.

7- أخصائي علاج تنفسي.

8- أخصائي معلوماتية صحية.

9- أخصائي إدارة صحية.

10- أخصائي أجهزة طبية.

11- أخصائي تمريض.

12- أخصائي تغذية علاجية.

13- مساعد طبيب أسنان.

14- أخصائي علاج طبيعي.

15- فني تعقيم طبي.

16- سكرتير طبي. الوظائف الطبية:

1- طبيب استشاري (عدة تخصصات).

2- طبيب نائب (عدة تخصصات).

3- طبيب عام (طب وجراحة). Advertisements التفاصيل والشروط:

1- الصحية (اضغط هنا).

2- الطبية (اضغط هنا) موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/12/21هـ الموافق 2020/08/11م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1442/01/02هـ الموافق 2020/08/21م.وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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