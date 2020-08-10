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#وظائف هندسية شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.
تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الصيانة.
– مهندس صيانة.
– مهندس مدني.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس كهربائي.
التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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