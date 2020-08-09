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#وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الجبيل العام، ومركز سعود البابطين لصحة القلب.
تفاصيل وظائف مستشفى الملك فهد التخصصي:
وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تقني طبي (بنك الدم).
– تقني طبي (مختبر التوافق النسيجي وعلم المناعة).
– أخصائي أجهزة طبية.
– طبيب مقيم طوارئ.
– استشاري وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
التقديم على وظائف مستشفى الملك فهد التخصصي:
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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