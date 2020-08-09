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2020-08-09 #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من جدة، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – مدير إدارة صيدلية الرعاية الأولية (جدة). – مساعد استشاري أمراض الدم/ لأورام الأطفال (جدة). – طبيب متخصص/ وحدة أمراض الدم (جدة). Advertisements – طبيب متخصص/ وحدة الجراحة العصبية (جدة). – مساعد مدير الاسكان للتشغيل الميدان (المدينة المنورة). – منسق مواد (المدينة المنورة). – سكرتير أول (المدينة المنورة). – كبير السكرتاريين (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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