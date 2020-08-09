وظائف شاغرة للجنسين في عيادات النهدي

2020-08-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالعيادات الطبية التابعة للشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الأمراض الجلدية.

– أخصائي أمراض الذكورة والمسالك البولية.

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– أخصائي الطب الباطني.

– طبيب أخصائي طوارئ.

– أخصائي جراحة العظام.

– أخصائي طب الأسنان (علاج جذور الأسنان).

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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