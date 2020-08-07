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#وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.
تفاصيل وظائف التصنيع:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف عمليات الإنتاج (الرياض).
– مهندس مراقبة العمليات/ الأمن السيبراني (الجبيل).
– أخصائي التسويق/ التعبئة المرنة (الرياض).
– أخصائي أول التطبيقات (الجبيل).
– مهندس التحكم في العمليات والصيانة (الجبيل).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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