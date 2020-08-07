وظائف شاغرة : وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 7/8/2020 لجميع المؤهلات

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ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، وتعتبر جريدة الوسيط من كبرى الصحف المصرية و العربية والتي تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، و نستعرضها الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف.
وقد شملت وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 7/8/2020، على عدد كبير من الوظائف المتميزة في مختلف المجالات من ” وظائف إدارية و سكرتارية وطباخين وشيفات ومشرفين ومندوبين ومحاسبين وسائقين وأفراد امن ومهندسين ومحامين وعمال وفنيين في مختلف التخصصات وأطباء وصيادلة وغيرها من الوظائف المتميزة والتي تناسب كافة المؤهلات، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف الشاغرة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020
إعلانات وظائف جريدة الوسيط الجمعة 7/8/2020
- وظائف خالية بشركة نماء التجمع للاستثمار والتنمية.
- وظائف خالية بشركة التعمير للمشروعات والخدمات العامة والبيئية.
- فرص عمل بشركة مستلزمات طبية بالسادس من أكتوبر.
- مطلوب سائقين للعمل بمدرسة دولية بالتجمع الخامس.
- مطلوب كول سنتر للعمل فورا بشركة كمبيوتر.
- وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بشركة تجارية كبرى.
- مطلوب جميع المؤهلات للعمل فورا بشركة مقاولات كبرى.
وظائف آخري:
- مطلوب مؤهلات متوسطة للعمل فورا بشركة ايكوبات للجبس بورد
- برواتب مجزية| وظائف خالية بمصنع مستلزمات طبية للمؤهلات المتوسطة
- إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية لجميع المؤهلات
- مئات الوظائف الخالية للعمل بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى
وننشر الآن عدد من الوظائف المنشورة بجريدة الوسيط الجمعة 7/8/2020
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