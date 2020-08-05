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2020-08-05 #وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – ممرض أول (عدد 5 وظائف/ الرياض). – مدير المختبر (الرياض). – مساعد قانوني (الرياض). Advertisements – سباك أول (الرياض). – سباك ثاني (الرياض). – مساعد سباك (الرياض). – استشاري جراحة القولون والمستقيم (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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