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2020-08-05 #وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جمعية الأيدي الحرفية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية الأيدي الحرفية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجمعية في كل من مكة المكرمة، وجدة. تفاصيل وظائف جمعية الأيدي الحرفية: وأبرزت الجمعية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية: – مساعد إداري. – إدارة مالية. – إدارة مشاريع وتطوير. – علاقات عامة وإعلام. – التسويق الإلكتروني. Advertisements – تقنية معلومات. – إدارة تدريب. – تصميم جرافيك وتصوير. – إدارة علامة تجارية. – مدقق حوكمة. – إدارة الجودة والمخاطر. التقديم على وظائف جمعية الأيدي الحرفية: وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية وصور الشهادات العلمية والخبرات، مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم مُتاحٌ ومستمر حتى تاريخ 27 ذي الحجة 1441هـ.



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