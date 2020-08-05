وظائف شاغرة للجنسين في شركة السيف القابضة

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سائق معدات ثقيلة.

– فني نجارة.

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– موظفة خدمات.

– مسؤول السلامة.

التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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