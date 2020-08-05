وظائف شاغرة : مطلوب مؤهلات متوسطة للعمل فورا بشركة ايكوبات للجبس بورد

تعلن شركة ايكوبات للجبس بورد كبرى الشركات الصناعية العاملة في مجال المواد الجبسية والأسمنتية، بالعين السخنة بالسويس، عن حاجتها إلى فنيين وعمال وسائقين وأفراد امن للعمل فورا، للمؤهلات المتوسطة، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف كالتالي: –

وظائف شركة ايكوبات للجبس بورد

مطلوب فنيين صيانة كهربائية “كنترول وباور” ويشترط مؤهل متوسط أو ثانوي صناعي أو فني، وخبرة في مجال العمل. مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية خطوط إنتاج، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو دبلوم، وخبرة في مجال العمل. مطلوب فنيين برادة، ويشترط خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 38 سنة. مطلوب فنيين إنتاج، خبرة في مجال العمل، ويشترط أن لا يزيد السن عن 38 سنة. مطلوب عمال إنتاج ” بلاستيك” ويشترط مؤهلات متوسطة، خبرة لا تقل عن سنتين. مطلوب سائقين كلارك، مؤهلات متوسطة أو ثانوي صناعي أو فني. مطلوب أفراد امن، و يشترط مؤهلات متوسطة أو ثانوي صناعي أو فني وان لا يزيد السن عن 38 سنة.

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شروط ومزايا وطرق التقديم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 38 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية حسب الخبرة، وتوفير بدل سكن ومواصلات من والى ووجبة ووقت إضافي، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، ولمن يرغب يرجى ملئ نموذج طلبات الوظائف الخاصة بالشركة من خلال الرابط التالي “ وظائف بشركة ايكوبات جبس بورد“