20 #وظيفة شاغرة للسعوديات في طيران أديل

2020-08-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– شهادة الثانوية العامة.

– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 35 سنة.

– الحد الأدنى للطول 160 سم.

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– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

– شخصية لبقة ولديها القدرة على العمل مع الآخرين.

– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

– صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

– يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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