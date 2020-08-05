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20 #وظيفة شاغرة للسعوديات في طيران أديل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
شروط وظائف شركة طيران أديل:
وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:
– شهادة الثانوية العامة.
– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 35 سنة.
– الحد الأدنى للطول 160 سم.
– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.
– شخصية لبقة ولديها القدرة على العمل مع الآخرين.
– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.
– صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
– يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.
التقديم على وظائف شركة طيران أديل:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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