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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الآلات (الجبيل).
– أخصائي أول الكهرباء (الجبيل).
– أخصائي أنظمة (الجبيل).
– مشرف ورشة عمل/ ميكانيكي (الجبيل).
– أخصائي حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).
– أخصائي ميكانيكي/ الخدمات المركزية وورش العمل (الجبيل).
– أخصائي أول نمذجة التسعير (الرياض).
– أخصائي ثاني أمن تقنية المعلومات (الرياض).
التقديم على وظائف شركة التصنيع:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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