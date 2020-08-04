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2020-08-04 #وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمجال التسويق والمبيعات بمدينة الرياض. واشترطت الشركة على المتقدمين ما يلي: – الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق والمبيعات. Advertisements – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص. – إجادة اللغة الإنجليزية مستوى متقدم. وأوضحت شركة الاتصالات أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي من (هنـا).



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