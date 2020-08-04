وظائف شاغرة : برواتب مجزية| وظائف خالية بمصنع مستلزمات طبية للمؤهلات المتوسطة

يعلن مصنع للمستلزمات الطبية عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 3000 إلى 5000 جنية، وذلك للعمل بمقر الشركة بالعبور بالمنطقة الصناعية الأولى، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف مصنع مستلزمات طبية

مطلوب فنيين ميكانيكا – صيانة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل ثانوي تخصص ميكانيكا أو دبلوم أو معهد فني، ويشترط خبرة من 3 إلى 4 سنوات في نفس مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 4500 جنية. مطلوب فنيين كهرباء صيانة، ويشترط مؤهل ثانوي صناعي أو دبلوم صناعي أو معهد قنى، خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، براتب يبدأ من 4500 جنية. مطلوب مراقب جودة، ويشترط للمتقدم أن يكون حاصل على مؤهل عالي خريج، خبرة سنتين على الأقل كمراقب جودة صناعي، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 5000 جنية. مطلوب مسئولين مخازن، ويشترط مؤهلات عليا، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 3000 جنية ويزيد حسب الخبرة.

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مزايا وطرق التقدم لوظائف مصنع مستلزمات طبية

يقدم المصنع للراغبين تأمينات ووسائل مواصلات من والى المصنع، والعمل بنظام الورادى 12 ساعة، وللراغبين يرجى ملئ نموذج طلبات الوظائف من خلال الرابط التالي ” وظائف مصنع مستلزمات طبية “