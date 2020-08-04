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2020-08-04 وظائف للجنسين بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعمل في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر (6) وظائف للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية: 1 – مسؤول امتثال الأمن السيبراني (Cyber Security Compliance Officer)

بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال. 2 – مسؤول حوكمة الأمن السيبراني (Cyber Security Governance Officer) بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم

خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال. 3 – مسؤول إدارة مخاطر الأمن السيبراني (Cyber Security Risk Management Officer) Advertisements بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) أو ما يعادلهم

خبرة 3 سنوات وشهادات مهنية في نفس المجال. 4 – كاتب إبداعي (Creative Writer) درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس. 5 – أخصائي تسويق (Marketing Specialist) بكالوريوس في (التسويق) أو ما يعادله

خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو مدير تسويق ومعرفة في التهيئة لمحركات البحث. 6 – مؤلف إعلانات (Copywriter) بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم

خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه. – الشروط : سعودي الجنسية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

توفر الشهادات المهنية والمهارات المطلوبة لكل وظيفة. – للتقديم من الرابط التالي (اضغط هنا).



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