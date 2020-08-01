وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2020-08-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التخطيط والتكامل (الرياض).

– مخطط الصيانة (الجبيل).

– أخصائي تطوير التسويق/ تطبيقات الأنابيب (الرياض).

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– أخصائي أول تطوير مستودع الأعمال (الرياض).

– مستشار ثالث استراتيجية المصب (الرياض).

– أخصائي أول البرامج والتطبيقات (الجبيل).

– مستشار الذكاء التنافسي (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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