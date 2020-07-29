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#وظائف شاغرة لدى شركة معادن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.
تفاصيل وظائف شركة معادن:
وأبرزت معادن أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس فئة إدارة الموردين (الرياض).
– رئيس فئة الخدمات العامة (الرياض).
– أخصائي مصادر الإستراتيجية (الرياض).
– مشغل أول عمليات مصنع (رأس الخير).
– مشرف ميكانيكي (رأس الخير).
التقديم على وظائف شركة معادن:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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