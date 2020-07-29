وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس

2020-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الشؤون المالية لأعمال خدمات النقل (جدة).

– مدير مشروع تجاري (للسعوديين/ جدة).

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– مهندس جودة التصنيع (للسعوديين/ الدمام).

– مفتش الجودة (للسعوديين/ الدمام).

– مهندس أول الاختبار والتكليف/ مشروع المترو (الرياض).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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